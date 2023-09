adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 172,88 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 172,88 EUR zu. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 175,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.753 adidas-Aktien.

Am 21.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,09 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,97 Prozent.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 179,83 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 5.343,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.596,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

