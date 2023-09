adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 173,74 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 173,74 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 174,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,26 EUR. Zuletzt wechselten 19.599 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 7,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Abschläge von 46,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,83 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 03.08.2023. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.343,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von adidas.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

