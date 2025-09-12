DAX23.785 +0,4%ESt505.433 +0,8%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
adidas Aktie News: adidas am Mittag nahe Vortagesschluss

15.09.25 12:09 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von adidas. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 177,10 EUR.

Die adidas-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 177,10 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 179,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 177,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 59.572 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 10,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 245,82 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,60 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

