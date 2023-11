adidas Aktie News: adidas macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 179,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 179,58 EUR zu. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 180,00 EUR zu. Bei 180,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.800 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,60 EUR am 08.12.2022. Mit Abgaben von 36,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 181,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 05.03.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

