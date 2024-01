adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 171,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 171,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 170,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,26 EUR. Zuletzt wechselten 164.976 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,88 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,32 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 21,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 182,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.999,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte adidas die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

