adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von adidas

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 172,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 172,82 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 172,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.525 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2023 bei 135,32 EUR. Abschläge von 21,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 182,00 EUR an.

Am 08.11.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR im Vergleich zu 6.408,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.03.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

