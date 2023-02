adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel adidas 145,86 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 04:06:58 Uhr 2,8 Prozent. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 146,96 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 431.403 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 237,80 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 39,15 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 54,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,54 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 10.02.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.752,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

