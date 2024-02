adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag höher

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 178,10 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 178,10 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 178,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 174,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.410 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2023 auf bis zu 135,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 31,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,522 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,77 EUR.

adidas veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.999,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Laut Analysten dürfte adidas im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR einfahren.

