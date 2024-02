adidas Aktie News: adidas zieht am Freitagnachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 177,28 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 177,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 178,70 EUR. Mit einem Wert von 174,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 211.999 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 12,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 23,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2022 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,522 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 181,77 EUR aus.

Am 08.11.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR je adidas-Aktie.

