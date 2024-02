adidas Aktie News: adidas am Vormittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 175,72 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 175,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 175,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 174,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.889 adidas-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 13,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2023 bei 135,32 EUR. Mit Abgaben von 22,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,522 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 181,77 EUR.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.999,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von adidas.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Verlust von -0,120 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

