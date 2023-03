adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel adidas 139,68 EUR

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 139,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 139,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 124.972 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,80 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2022. Mit einem Zuwachs von 36,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 49,53 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 143,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 10.02.2023. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,32 Prozent auf 5.205,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 05.05.2023 vorlegen. adidas dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

