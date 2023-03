adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel adidas 141,98 EUR

0,50% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 144,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 144,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,56 EUR. Zuletzt wechselten 20.389 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,80 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,83 EUR aus.

Am 10.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte adidas am 05.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen die Analysten die adidas-Aktie im Februar 2023 ein

adidas-Aktie als DAX-Spitzenreiter: Anhaltende Aufbruchstimmung

adidas-Aktie im Plus: adidas überrascht mit Dividende für 2022 - "2023 wird ein Übergangsjahr"

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: testing / Shutterstock.com