adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Kurs der adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 202,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 202,20 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 200,70 EUR. Bei 200,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 88.232 adidas-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 208,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,26 Prozent Luft nach oben. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 26,99 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,23 EUR an.

adidas gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,36 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 4.812,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen