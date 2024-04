adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 202,30 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 202,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 200,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,80 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.377 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 208,80 EUR. Gewinne von 3,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 37,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 191,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 13.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,65 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

