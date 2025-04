adidas Aktie News: adidas am Mittag mit roter Tendenz

adidas im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 195,25 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 195,25 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 193,65 EUR ein. Mit einem Wert von 194,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 150.521 Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 10,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,55 EUR je adidas-Aktie an.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,64 EUR je Aktie.

