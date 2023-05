adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Vormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel adidas 165,50 EUR

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 165,54 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 165,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.277 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 191,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2022). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 13,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,03 EUR je adidas-Aktie an.

Am 05.05.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.274,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.302,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von adidas.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

