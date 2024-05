adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit Abschlägen

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 231,80 EUR ab.

Die adidas-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 231,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 231,00 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 93.370 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,91 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je adidas-Aktie. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 216,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von -0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – ein Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,30 EUR je adidas-Aktie belaufen.

