adidas Aktie News: adidas am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 229,80 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 229,80 EUR abwärts. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 202.733 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR an. Gewinne von 1,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 147,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 35,76 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,21 EUR.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie verdient. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone