adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von adidas zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 232,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 232,00 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 232,40 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 231,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.335 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 233,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 57,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je adidas-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,21 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.04.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

