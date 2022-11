adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 131,04 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 130,56 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,20 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264.489 adidas-Aktien.

Bei 288,00 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 54,67 Prozent zulegen. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 161,57 EUR an.

Am 09.11.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.752,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.408,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 08.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,83 EUR je adidas-Aktie.

