adidas Aktie News: adidas am Mittag billiger

Aktien in diesem Artikel adidas 142,12 EUR

-2,20% Charts

News

Analysen

Um 12:06 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 142,04 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 141,20 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.998 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 236,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (93,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 52,08 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 154,54 EUR.

Am 10.02.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte adidas die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,67 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DZ Bank stuft adidas von "Kaufen" auf "Halten" ab - adidas-Aktie kaum verändert

adidas schockt mit Umsatzwarnung und erwartetem operativen Gewinneinbruch - adidas-Aktie zweistellig im Minus

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com