adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 259,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 259,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 259,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 258,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.233 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.02.2024 bei 174,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,08 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die adidas-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Am 11.03.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,20 EUR fest.

