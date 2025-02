adidas Aktie News: adidas am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 259,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 259,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.196 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 1,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 174,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 48,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 258,08 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.10.2024. Es stand ein EPS von 2,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -2,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,20 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge