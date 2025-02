adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 258,50 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 258,50 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 258,10 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 258,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.096 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,05 Prozent. Am 16.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,68 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 47,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 258,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.10.2024. In Sachen EPS wurden 2,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

