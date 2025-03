adidas Aktie News: adidas verliert am Montagmittag

So entwickelt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 220,40 EUR ab.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 220,40 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 219,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.243 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,69 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 194,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,58 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,97 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,77 EUR fest.

