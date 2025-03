adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag tiefer

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 220,20 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 220,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 219,90 EUR. Bei 221,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.880 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 194,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 05.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,99 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

