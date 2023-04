adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel adidas 163,32 EUR

-1,23% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 163,28 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 162,64 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91.732 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 209,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,93 Prozent. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,12 EUR.

Am 10.02.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.205,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.137,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 05.05.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Datenerhebung: Investitionen in virtuelle Welten erreichen Rekordhoch

adidas-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

Aktien Frankfurt DAX-Statistik: Das waren die besten Monate des DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com