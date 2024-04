adidas Aktie News: adidas am Mittag stark gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,9 Prozent auf 218,40 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,9 Prozent auf 218,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 219,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 211,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 426.844 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 17.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 219,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 147,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 195,64 EUR.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Analyse: adidas-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Investment-Tipp adidas-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein