adidas Aktie News: adidas steigt am Nachmittag stark

17.04.24 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 9,1 Prozent im Plus bei 221,00 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 221,00 EUR nach oben. Die adidas-Aktie legte bis auf 221,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 765.412 Stück. Am 17.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (147,62 EUR). Abschläge von 33,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 200,07 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 13.03.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden hatten. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.04.2024 gerechnet. adidas dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 2,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur adidas-Aktie adidas-Analyse: adidas-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Investment-Tipp adidas-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

