adidas Aktie News: adidas steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 212,40 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 212,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 213,60 EUR. Bei 211,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 69.793 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 213,60 EUR erreichte der Titel am 17.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 43,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,93 EUR an.

Am 13.03.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,55 Prozent auf 4.812,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die adidas-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. adidas dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

