adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag schwächer

Heute im Fokus

Uniper-Finanzchefin strebt rasche Re-Privatisierung an. Regionale Versorger unterliegen im Streit um Energiedeal von RWE und E.ON vor EU-Gericht. Containerumschlag am Hamburger Hafen sinkt. Dieselpreis weiter rückläufig. VW will 2025 mit E-Autos genauso viel verdienen wie mit Verbrennern. Goldpreis rutscht unter die 2.000 Dollar-Marke.