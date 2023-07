adidas Aktie News: adidas am Montagmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 171,90 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 171,90 EUR abwärts. Die adidas-Aktie sank bis auf 170,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 171,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.094 adidas-Aktien.

Am 23.06.2023 markierte das Papier bei 181,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 84,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 171,75 EUR.

adidas gewährte am 05.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.274,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

