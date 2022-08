adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel adidas 173,68 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 174,32 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,34 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.000 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2021 markierte das Papier bei 314,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 153,52 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 13,55 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 215,27 EUR an.

adidas veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.596,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 6,91 EUR je Aktie aus.

