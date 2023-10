adidas Aktie News: adidas am Mittag verlustreich

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 169,78 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 169,78 EUR ab. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,22 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.693 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,08 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 44,99 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,33 EUR.

Am 03.08.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.343,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester