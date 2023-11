adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf adidas-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 181,06 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 181,06 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 181,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 176,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.306 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 4,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,60 EUR am 08.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.408,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

