adidas-Aktie aktuell: adidas tendiert nordwärts

Heute im Fokus

DAX stärker -- Bitcoin über 23.000 US-Dollar -- BioNTech-Impfstoff kann Extra-Dosen enthalten - Bundesregierung kauft sich bei HENSOLDT ein -- Boeing, EVOTEC, Dürr, Infineon, Software AG im Fokus

RWE liefert Offshore-Strom an britischen Ölhersteller Ineos. Rheinmetall erhält von Bundeswehr Auftrag für Panzermunition. Verfahren gegen Google zu Bund-Gesundheitsportal wird eingeleitet. Twitter will Falschmeldungen zu Corona-Impfungen den Garaus machen. Im AUDI-Prozess soll Ex-Chef im Januar reden. 'Gucci'-Eigner Kering wegen Steuern im Visier von Frankreichs Justiz. Schneider-Neureither & Partner verkauft polnische Tochter an All for One Group.