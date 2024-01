adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 163,28 EUR abwärts.

Das Papier von adidas befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 163,28 EUR ab. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 163,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.626 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 21,75 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 17,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.999,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die adidas-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

