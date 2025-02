adidas Aktie News: adidas wird am Mittag ausgebremst

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 255,90 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,5 Prozent auf 255,90 EUR ab. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 253,90 EUR ein. Bei 259,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.094 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,32 EUR. Dieser Wert wurde am 19.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,54 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,08 EUR aus.

Am 29.10.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte adidas die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 4,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

