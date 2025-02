adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 257,60 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 257,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 253,90 EUR. Bei 259,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 114.004 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,32 EUR am 19.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,08 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 EUR gegenüber -2,12 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,20 EUR je Aktie.

