adidas Aktie News: adidas am Nachmittag tiefer

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 199,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 199,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 199,12 EUR. Bei 205,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.128 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 208,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,70 EUR am 20.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 187,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 13.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.205,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.812,00 EUR.

Die adidas-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,65 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

adidas-Analyse: Deutsche Bank AG stuft adidas-Aktie mit Buy ein