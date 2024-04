adidas Aktie News: adidas am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 223,50 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 223,50 EUR. Bei 223,60 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 374.814 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 0,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 51,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 13.03.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 2,98 EUR im Jahr 2024 aus.

