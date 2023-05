adidas Aktie News: adidas reagiert am Donnerstagmittag positiv

GO

Heute im Fokus

easyJet rechnet mit starkem Sommer - auch dank höherer Ticketpreise. BT Group kündigt drastischen Stellenabbau an. Staats- und Regierungschefs kommen zum G7-Gipfel nach Hiroshima. Erster US-Bundesstaat verbietet Tiktok. Stadtwerke kritisieren Glasfaser-Ausbau der Deutschen Telekom. Meta muss in EU-Datenschutzstreit mit Rekordstrafe rechnen. Royal Mail gibt Streiks Schuld an Milliardenverlust.