adidas Aktie News: adidas am Vormittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Anleger zeigten sich zuletzt bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 172,60 EUR.

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 172,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 173,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 172,28 EUR aus. Bei 173,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 15.964 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 45,89 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 171,75 EUR angegeben.

Am 05.05.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.302,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

