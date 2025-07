adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 207,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 207,90 EUR. Bei 208,80 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 207,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.747 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 175,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 18,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,00 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.04.2025. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: adidas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die adidas-Aktie