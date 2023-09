adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 173,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 173,60 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 173,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.935 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 8,64 Prozent wieder erreichen. Bei 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,83 EUR.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 1,88 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.343,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.596,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Am 29.10.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich

Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus