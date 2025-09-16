DAX23.653 +1,3%ESt505.454 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.174 +0,7%Euro1,1832 +0,1%Öl68,00 +0,1%Gold3.669 +0,3%
adidas im Fokus

adidas Aktie News: adidas am Mittag auf grünem Terrain

18.09.25 12:07 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 180,75 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 180,75 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,00 EUR zu. Bei 179,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.133 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 11,07 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 245,82 EUR angegeben.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,95 Mrd. EUR – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
11:46adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
