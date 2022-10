adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel adidas 120,02 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 04:22 Uhr 1,7 Prozent. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 121,30 EUR zu. Bei 120,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 305.436 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 300,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,96 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 187,57 EUR.

adidas ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.596,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 6,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

