adidas Aktie News: adidas macht am Mittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 178,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:48 Uhr 4,5 Prozent. Bei 180,00 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 179,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 387.237 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 178,33 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.343,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.596,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

