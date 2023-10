adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 179,00 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 179,00 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 180,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,00 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 105.361 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2023 auf bis zu 188,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,33 EUR je adidas-Aktie an.

Am 03.08.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 5.343,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.596,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

