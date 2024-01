adidas Aktie News: adidas am Mittag nahezu unbewegt

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 165,12 EUR.

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 165,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 167,00 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 164,34 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153.781 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 181,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 08.11.2023. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.999,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 06.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

